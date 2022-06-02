Оккупанты заставляют жителей работать за воду: какая ситуация в Мариуполе 2 июня

Мариуполь разрушен оккупантами и превратился в кладбище. За месяц россияне похоронили в братских могилах по меньшей мере 16 тысяч местных жителей, а в моргах города остаются тысячи тел. Россия депортирует украинцев в РФ и вынуждает работать за воду.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 1 июня.

В Харькове из юридического университета отчислили студентку, сотрудничавшую с оккупантами Мариуполя

В Харькове из Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого отчислили студентку, сотрудничающую с оккупантами в Мариуполе. В учебном заведении отметили, что у них "нет места коллаборантам и предателям, избравшим сторону оккупанта".

Зеленский ответил, зачем оккупанты депортируют украинцев в РФ

С начала полномасштабного вторжения Россия активно проводит политику депортации. В частности, оккупанты активно вывозят в депрессивные районы РФ детей из Украины. Соответствующие случаи были зафиксированы в Мариуполе. Как отметил Владимир Зеленский, российские военные увезли в РФ более 200 тысяч украинских детей.

Президент считает, что РФ депортирует украинцев, чтобы они вообще забыли об Украине и больше никогда не смогли вернуться. Зеленский подчеркнул, что все причастные к этому будут наказаны, а Украина сделает все возможное, чтобы депортированные смогли вернуться.

Фото: Associated Press

Россияне заставляют жителей Мариуполя работать за воду – мэр

В Мариуполе критично не хватает воды, этим решили пользоваться россияне. Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду, которой катастрофически не хватает в городе. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Оккупанты заставляют мариупольцев выселяться из домов: документ

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В Мариуполе оккупанты готовятся сносить поврежденные их обстрелами дома, выгоняя жителей "на улицу". По данным городских властей, пожилые люди планируют "компактно расселить" в помещении общежитий по пр. Строителей, а в их квартир будут заселены люди, задействованные на работах в порту, заводе "Ильича" и разборе завалов.

"Дают две недели на поиск жилья, если нет согласия, на переселение. Владельцев зданий, которые планируют снести, независимо от состояния квартир, выселяют буквально на улицу. На вопрос, где жить, отвечают, что это не дело оккупационных властей. Таким образом оккупанты воплощают одновременно два сценария – принуждение к депортации в Россию и принуждение к работе людей трудоспособного возраста", — подчеркнул советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Фото: Associated Press

Из Мариуполя в фильтрационный пункт в село Безымянное российские оккупанты вывезли 355 человек

За минувшие сутки из Мариуполя в фильтрационный пункт в село Безымянное российские оккупанты доставили 355 человек, в том числе 32 ребенка. Из Безымянного в российский город Таганрог депортировали 324 человека, из которых 27 – детей.

Напомним, российские оккупанты в Мариуполе начали "национализировать" бесхозную технику. Все автомобили, которые нашли оккупанты в городе — повреждены в результате обстрелов и цели — начали свозить на площадку рынка "Азовский".

Дом, в котором прожило 4 поколения – Людмила из Мариуполя о разрушенном доме своей семьи

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