Оккупанты застрелили в голову: в Киевской области на обочине дороги нашли тела трех мужчин

Оккупанты застрелили в голову: в Киевской области на обочине дороги нашли тела трех мужчин

В поселке Макаров Киевской области на обочине дороги нашли могилу трех мужчин.

Их российские убийцы застрелили в голову во время оккупации.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта выстрелами в голову убили троих мужчин. Потом их похоронили на обочине дороги.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 438 УК по факту нарушения законов и обычаев войны. Продолжается следствие.

"Прокуроры Киевской области продолжают документировать преступления военнослужащих РФ для привлечения их к ответственности", — говорится в сообщении.

Офис генерального прокурора

Напомним, в субботу, 8 мая, на Вышгородщине обнаружили убитого оккупантами мирного жителя. Полицейские эксгумировали тело 54-летнего мужчины в селе Сукачи.

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