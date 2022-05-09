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Оккупанты застрелили в голову: в Киевской области на обочине дороги нашли тела трех мужчин

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Оккупанты застрелили в голову: в Киевской области на обочине дороги нашли тела трех мужчин

Associated Press

В поселке Макаров Киевской области на обочине дороги нашли могилу трех мужчин.

Их российские убийцы застрелили в голову во время оккупации.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта выстрелами в голову убили троих мужчин. Потом их похоронили на обочине дороги.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 438 УК по факту нарушения законов и обычаев войны. Продолжается следствие.

"Прокуроры Киевской области продолжают документировать преступления военнослужащих РФ для привлечения их к ответственности", — говорится в сообщении.

© Офис генерального прокурора
Офис генерального прокурора

Напомним, в субботу, 8 мая, на Вышгородщине обнаружили убитого оккупантами мирного жителя. Полицейские эксгумировали тело 54-летнего мужчины в селе Сукачи.

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