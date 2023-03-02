Оккупанты застряли в грязи: как весенняя оттепель "открыла окно" возможностей для ВСУ под Бахмутом

Новое наступление России "загрузло в грязи", поскольку в этом году в Украине рано началась весенняя оттепель. Замерзшие зимой поля и заснеженные леса под Бахмутом превратились в непроходимые места густого ила в результате внезапного потепления. Такие неблагоприятные погодные условия для оккупантов особенно помешают усилиям России в Бахмуте.

Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что, например, вокруг Бахмута дороги превратились в реки и они "забитые" грязью по колено. Эксперты считают, что эти условия, вероятно, принесут пользу украинским войскам, ведь российские войска, полагающиеся на быстрое продвижение для своего наступления, уже погрязли в грязи.

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"Обе стороны остаются на своих позициях, потому что весна – это грязь. Таким образом, двигаться вперед невозможно", – рассказал командир фронтовой батареи реактивных систем залпового огня Николай.

Весенняя оттепель, которая уже разрушала планы армий по наступлению на всю Украину, возможно, "открыла окно" возможностей для Киева, чтобы укрепить свои позиции там.

Издание также отмечает, что сезон оттепели преследовал наступление гитлеровских танковых частей на Москву в 1941 году, и его часто считают спасением советской столицы от германской оккупации.

"Ранняя часть весны и препятствия усложнят российские атаки, особенно пешие, поскольку сильная грязь замедлит их", — сказал Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший командир 1-го королевского танкового полка.

Напомним, в Бахмуте ежедневно продолжаются активные боевые действия, но в городе все еще остаются около 4500 мирных жителей, в том числе 48 детей.

Снаряды у квартала Бахмута летают над головами горожан. Враг постоянно штурмует не только окрестности, но и пытаются перерезать дороги в Бахмут.

В Бахмуте враг сконцентрировал свои ключевые усилия, поскольку имеет целью выйти на границы Донецкой области. Но несмотря на то, что там продолжаются серьезные бои и враг по численности преобладает, но потери у россиян колоссальны. Наши подразделения уничтожают даже до 80% заведенных подразделений Вагнера, говорит заместитель министра обороны Анна Маляр.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что командование не принимало решения об отводе войск из города Бахмута, которое неистово штурмуют опытнейшие наемники ЧВК "Вагнера".

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