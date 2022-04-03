Оккупанты засыпали украинскую землю минами, бомбами и снарядами: как отличить и уберечься (фото)

Оккупанты засыпали украинскую землю минами, бомбами и снарядами: как отличить и уберечься (фото)

Опасным сейчас может быть все: крыши домов, улицы, обочины дорог, леса, парки и брошенные танки.

Россия засыпала украинскую землю взрывоопасными предметами. Сейчас в Украине заминировано 83 тыс. гектаров земли, это примерно 6% всей территории.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Если вы встретили неизвестные предметы, которые похожи на взрывоопасные, необходимо соблюдать определенные правила, чтобы уберечь от опасности себя и окружающих, а именно:

не трогайте, не двигайте находку;

находку; зафиксируйте точное время , когда она была обнаружена;

, когда она была обнаружена; отгородите место , где находится подозрительный предмет;

, где находится подозрительный предмет; отведите подальше людей от подозрительной находки;

от подозрительной находки; прекратите какие-либо работы в районе опасного места;

опасного места; организуйте временную охрану опасного места до приезда специально подготовленных специалистов и не допускайте посторонних лиц;

до приезда специально подготовленных специалистов и не допускайте посторонних лиц; о находке взрывоопасного предмета необходимо срочно сообщить в службу спасения "101" или в полицию по номеру "102".

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Обнаруженный взрывоопасный предмет нельзя касаться – это очень опасно.

Обезвреживать взрывоопасные предметы имеют право только специально подготовленные специалисты пиротехнических групп, которые прошли профессиональную подготовку и имеют практические навыки работы с взрывчатыми веществами и боеприпасами.

Напомним, что ГСЧС обследует территории, где велись активные боевые действия. Спасатели Киевской области изъяли 643 взрывоопасных предмета в городе Ирпень.

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