Оккупанты засыпали украинскую землю минами, бомбами и снарядами: как отличить и уберечься (фото)

Опасным сейчас может быть все: крыши домов, улицы, обочины дорог, леса, парки и брошенные танки.
Россия засыпала украинскую землю взрывоопасными предметами. Сейчас в Украине заминировано 83 тыс. гектаров земли, это примерно 6% всей территории.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Если вы встретили неизвестные предметы, которые похожи на взрывоопасные, необходимо соблюдать определенные правила, чтобы уберечь от опасности себя и окружающих, а именно:
- не трогайте, не двигайте находку;
- зафиксируйте точное время, когда она была обнаружена;
- отгородите место, где находится подозрительный предмет;
- отведите подальше людей от подозрительной находки;
- прекратите какие-либо работы в районе опасного места;
- организуйте временную охрану опасного места до приезда специально подготовленных специалистов и не допускайте посторонних лиц;
- о находке взрывоопасного предмета необходимо срочно сообщить в службу спасения "101" или в полицию по номеру "102".
Обнаруженный взрывоопасный предмет нельзя касаться – это очень опасно.
Обезвреживать взрывоопасные предметы имеют право только специально подготовленные специалисты пиротехнических групп, которые прошли профессиональную подготовку и имеют практические навыки работы с взрывчатыми веществами и боеприпасами.
Напомним, что ГСЧС обследует территории, где велись активные боевые действия. Спасатели Киевской области изъяли 643 взрывоопасных предмета в городе Ирпень.
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