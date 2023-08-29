Оккупанты затапливают паромы, чтобы защитить Крымский мост: спутниковые фото

На спутниковых снимках зафиксированы водные заграждения на западных подступах к Керченской переправе.

В Сети появились спутниковые фото вблизи Крымского моста, на которых видно, что российские оккупанты затапливают паромы для защиты моста от атак украинскими дронами.

Спутниковые снимки Крымского моста опубликовал в Сети независимый военный аналитик, OSINT-исследователь HI Sutton.

В сообщении исследователя указано, что на спутниковых снимках зафиксированы водные заграждения на западных подступах к Керченской переправе.

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Эти заграждения захватчики установили после атаки надводных дронов.

"Россия разместила блок-корабли на западных подходах к Керченскому мосту после украинской атаки беспилотными надводными аппаратами. Согласно сообщениям, это затонувшие паромы", – говорится в заявлении военного аналитика.

Спутниковые фото с затопленными россиянами паромами для защиты Крымского моста/Фото: HI Sutton

Напомним, накануне в ГУР Минобороны Украины проинформировали, что в районе Керченского пролива оккупанты затапливают паромы, чтобы защитить Крымский мост. В планах врага – затопить не менее шести паромов, чтобы создать защитную полосу.

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