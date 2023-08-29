Оккупанты затапливают паромы, чтобы защитить Крымский мост: спутниковые фото

На спутниковых снимках зафиксированы водные заграждения на западных подступах к Керченской переправе.
В Сети появились спутниковые фото вблизи Крымского моста, на которых видно, что российские оккупанты затапливают паромы для защиты моста от атак украинскими дронами.
Спутниковые снимки Крымского моста опубликовал в Сети независимый военный аналитик, OSINT-исследователь HI Sutton.
В сообщении исследователя указано, что на спутниковых снимках зафиксированы водные заграждения на западных подступах к Керченской переправе.
Эти заграждения захватчики установили после атаки надводных дронов.
"Россия разместила блок-корабли на западных подходах к Керченскому мосту после украинской атаки беспилотными надводными аппаратами. Согласно сообщениям, это затонувшие паромы", – говорится в заявлении военного аналитика.
Напомним, накануне в ГУР Минобороны Украины проинформировали, что в районе Керченского пролива оккупанты затапливают паромы, чтобы защитить Крымский мост. В планах врага – затопить не менее шести паромов, чтобы создать защитную полосу.
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