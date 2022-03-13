Оккупанты затихли под Киевом, но активизировались на Донбассе: как прошли сутки на фронтах

Оккупанты затихли под Киевом, но активизировались на Донбассе: как прошли сутки на фронтах

В Генштабе ВСУ говорят о неопределенности военного руководства РФ в вопросах стратегических задач и конечной цели военной агрессии.

Российские оккупанты восстанавливают боеспособность и перегруппировку войск, а также готовятся к продолжению наступления на Полесском, Сиверском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях.

В Генштабе ВСУ подвели итоги семнадцатых суток войны с Россией.

Ни на одном из направлений враг не достиг цели операции. В Генштабе ВСУ говорят о неопределенности военного руководства РФ в вопросах стратегических задач и конечной цели военной агрессии.

Оккупантыы терпят значительные потери, замедлили темпы наступления, на подавляющем большинстве направлений остановлены. Враги продолжают уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры. Для компенсации потерь оккупанты организовали подготовку дополнительных сил и средств для ведения боевых действий на территории Украины.

Волынское направление

На Волынском направлении захватчик наступательных действий не проводил. Генштаб предупреждает о высокой вероятности непосредственного участия вооруженных сил Беларуси в войне против Украины.

С помощью беспилотников, вероятно, с территории Беларуси, враги проводят воздушную разведку объектов на территории Украины.

Полесское направление

На Полесском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. Россияне восстанавливают боеспособность и перегруппируют войска. Враг пытается провести разведку и уточнение позиций ВСУ и возможных путей наступления. Оккупанты продолжают налаживание системы материально-технического обеспечения путем создания ремонтных баз на территории Беларуси.

Сиверское направление

Россияне совершенствуют оперативное построение войск и систему логистического обеспечения группировки.

Слобожанское направление

Враг проводил наступление в районе Изюма. Захватчики пытаются продвинуться в направлении Славянска. После полученных в районе Харькова потерь они вывели на территорию России (Белгородскую область) одну из БТГр 6-й общевойсковой армии для восстановления боеспособности. В то же время россияне усилили группировку на указанном направлении за счет введения в операцию подразделений из состава Северного флота.

Донбасс и Юг

На Донецком и Таврическом направлениях противник производит штурмовые действия и огневые налеты.

Оккупанты не оставляют попыток штурма Мариуполя. Российские войска пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье. Враг имеет незначительный успех на Волновахском направлении — захватил восточные окрестности и пытается продвинуться дальше.

В то же время противник не отказывается от попыток проведения наступления на Кривой Рог, однако пока без успеха. Захватчики ищут слабые места в обороне украинских защитников. Россияне вводят в операцию резервы из состава Воздушно-Десантных Войск. На отдельных направлениях пытаются удержать ранее занятые рубежи.

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ТСН.ua