Оккупанты затопили главную насосную станцию Каховского магистрального канала: какая угроза для жителей юга

В результате таких действий россиян украинский Юг может остаться без водоснабжения и орошения.

Российские оккупанты затопили главную насосную станцию Каховского магистрального канала.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"К сожалению, информация о затоплении ГНС (главной насосной станции) Каховского магистрального канала в результате обстрела оккупантов, подтверждается", — сказал Хлань.

По его словам, в результате таких действий россиян украинский Юг может остаться без орошения, а Ивановский и Генический районы Херсонской области и часть Запорожской – без питьевой воды.

"Чтобы точно говорить о последствиях — нужен доступ к ГНС. Оккупанты туда специалистов не пускают. Если не начать решать проблемы сейчас — цепной реакцией пойдет разрушение других объектов Канала. А вот что касается, генератора (света нет) — есть вероятность, что россияне его не взорвали, а банально украли", – объяснил депутат.

Юг Украины может остаться без воды

Сегодня, 1 декабря, Центр журналистских расследований со ссылкой на работников сообщил, что на главной насосной станции управления Каховского магистрального канала (УГКМК) были затоплены все подземные помещения, расположенные ниже уровня воды – четыре этажа общей высотой 16 метров.

По словам специалистов, в воде оказалась система вентиляции, дренажные насосы, все десять основных насосных агрегатов (два из которых вместе с электродвигателями), лифтовые шахты.

Остановка канала приведет к катастрофе. Без питьевой воды жители засушливых регионов юга – Ивановской громады Генического района Херсонщины, бывшего Акимовского района и Бердянска Запорожской области. Без поливной воды останутся и аграрии.

Ранее военный эксперт Михаил Притула заявил, что оккупанты готовятся к сдаче левобережья Херсонщины.

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