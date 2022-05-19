Оккупанты затоптались на месте: в Генштабе говорят, что россияне пытаются наступать, однако несут потери

Оккупанты затоптались на месте: в Генштабе говорят, что россияне пытаются наступать, однако несут потери

В течение суток российские военные обстреливали гражданскую инфраструктуру во многих населенных пунктах. Оккупанты пытались вести наступательные действия, однако ВСУ отразили все атаки.

В частности, на Славянском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Пришиб, Грушеваха и Богородичное.

Об этом 19 мая сообщает Генштаб ВСУ.

На Донецком направлении оккупанты собирались улучшить свое тактическое положение в отдельных районах. Для этого враг активизировал наступательные действия. Штурмовали россияне и населенные пункты близ Северодонецка, однако понесли потери и отошли на ранее занятые позиции. Кроме того, продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.

По информации Генштаба, оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Александрополь (до 2016 года — Розовка) Ясиноватского района и пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье. Однако и здесь успехов не имеют.

На Авдеевском направлении при поддержке артиллерии оккупанты вели штурмовые действия в районе Новобахмутовки. Снова никакого успеха не имели, понесли потери и отступили.

На Кураховском направлении противник при поддержке реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем вел наступление в районах населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка. Успеха не было и здесь.

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