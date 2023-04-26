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Оккупанты завезли в Луганскую область волонтеров для восстановления городов, а те занимаются мародерством — ОВА

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Оккупанты завезли в Луганскую область волонтеров для восстановления городов, а те занимаются мародерством — ОВА

По словам главы Луганской ОВА, завезенная "орковская порода" выносит технику и все, что только можно/Фото: соцсети

Ввезенные псевдоволонтеры выносят из домов техника и другие вещи.

В Луганской области волонтеры, завезенные оккупантами для восстановления временно оккупированных городов, занимаются мародерством.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире информационного телемарафона.

Лысогор сообщил, что в Северодонецк и Лисичанск завозятся люди под эгидой восстановления инфраструктуры городов.

"Но мы с вами прекрасно понимаем, что такое восстановление инфраструктуры: квартиры, которые еще были более-менее уцелевшие, выламывают, заселяют туда людей, выносится все имущество. Они там этих людей свезли под программу восстановления населенных пунктов. Вот завезенное" орковское отродье. "выносит технику и все, что только можно", — рассказал он.

Глава Луганской ОВА добавил, что оккупанты вторгаются таким образом и в государственные учреждения.

Напомним, что в захваченной части Луганской области между наемниками из ППК "Вагнер" и представителями российской оккупационной армии произошла перестрелка из-за неудач на фронте.

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Дата публикации
Просмотры
601
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