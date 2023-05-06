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Оккупанты заявили, что сбили в Крыму "украинскую баллистическую ракету": показали даже фото

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2236
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты заявили, что сбили в Крыму "украинскую баллистическую ракету": показали даже фото

Ракета, иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

Россияне заявили, что в Крыму якобы сбили баллистическую ракету, выпущенную Украиной.

Оккупанты в Крыму утверждают, что сбили украинскую баллистическую ракету.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

"Над Крымом ПВО сбила баллистическую ракету, запущенную украинским ОТРК "Гром-2". Обошлось без пострадавших", — заявили россияне.

Они даже показали якобы "последствия" сбивания ракеты.

оккупанты в Крыму утверждают, что сбили
оккупанты в Крыму утверждают, что сбили "украинскую баллистическую ракету" / Фото: Mash

Напомним, сегодня, 6 мая, во временно захваченном Севастополе в очередной раз раздались взрывы. В Сети также говорят о работе ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
2236
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