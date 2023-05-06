Оккупанты заявили, что сбили в Крыму "украинскую баллистическую ракету": показали даже фото

Россияне заявили, что в Крыму якобы сбили баллистическую ракету, выпущенную Украиной.
Оккупанты в Крыму утверждают, что сбили украинскую баллистическую ракету.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.
"Над Крымом ПВО сбила баллистическую ракету, запущенную украинским ОТРК "Гром-2". Обошлось без пострадавших", — заявили россияне.
Они даже показали якобы "последствия" сбивания ракеты.
Напомним, сегодня, 6 мая, во временно захваченном Севастополе в очередной раз раздались взрывы. В Сети также говорят о работе ПВО.
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