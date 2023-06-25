Оккупанты заявили о "ликвидации террористов" в Бердянске: среди убитых — 16-летний подросток

Представитель оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил об убийстве двух украинцев в Бердянске вечером 24 июня. Одним из погибших был 16-летний Тигран Оганесян, которого оккупанты похищали еще в сентябре 2022 года за проукраинскую деятельность.

Как написал коллаборант Рогов, в субботу, 24 июня, примерно в 19 часов, "двое боевиков открыли огонь из автоматов" на городской набережной.

Представитель оккупационной "власти" Запорожья назвал убитых проукраинских бердянцев "террористами". О втором убитом пока ничего не известно.

Местный Telegram-канал "Бердянск сегодня" опубликовал якобы последнее видео, которое записал Тигран. На нем парень говорит: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".

Как сообщает Telegram-канал, Тигран – один из двух подростков, которых оккупанты обвиняли в попытке диверсии на железной дороге и собирались передавать дело в свой "суд". Следственный комитет РФ 24 мая обвинил их в сговоре "для поддержки Вооруженных сил Украины". Им угрожало от 10 до 20 лет лишения свободы.

"Дети находились определенное время под стражей оккупантов, где подвергались давлению и пыткам, а позже были под наблюдением оккупационной полиции и должны были там ежедневно отмечаться... Понятно, что находясь под наблюдением Тигран Оганесян не мог совершить никаких нападений", — говорится в сообщении.

Напомним, к утру 25 июня оккупанты обстреляли Херсон. Снаряд попал в пятиэтажку, есть жертва.

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