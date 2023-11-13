Оккупанты заявили о "перегруппировке войск", а затем неожиданно "включили заднюю": что случилось

Пропагандистские СМИ распространили "ложное" заявление от Минобороны РФ.
Пропагандистские СМИ РФ утром 13 ноября опубликовали сообщение со ссылкой на Минобороны России о том, что оккупанты якобы "перекидывают группировку "Днепр" на более выгодные рубежи".
"Оценив сложившуюся ситуацию командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра", — говорилось в заявлении пропагандистов.
Однако через некоторое время сообщение удалили.
"Новость "Командование группировки "Днепр" приняло решение на перегруппировку войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра" АНУЛИРУЕТСЯ как выпущенное ошибочно", — заявили СМП.
Минобороны РФ назвало "провокацией" сообщение о перегруппировке российских войск на левом берегу Днепра.
Напомним, по данным ISW, ВСУ усилили свои позиции на левом берегу Херсона, оккупантов могут отрезать от Крыма.
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