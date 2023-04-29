Оккупанты заявили о "прилете" HIMARS по базе своих офицеров — видео

Российские пропагандисты заявили, что реактивная артиллерийская система HIMARS якобы разрушила здание, где размещались офицеры Владикавказского гарнизона 58-й армии. Это произошло в 20 км от линии боевого столкновения.

"Две ракеты поразили здание, пробив крышу и взорвавшись между первым и вторым этажами, что привело к обрушению бетонных перекрытий в той части здания. Одна из ракет пробила еще одну бетонную плиту в подвале, где находились три офицера, но, к счастью, никто не пострадал. В результате взрыва стены были разрушены, а пол подвала был разорван в клочья", — написали в росСМИ.

По словам очевидцев, в результате удара повреждены ретрансляторы и уничтожены "wi-fi мосты".

В Сети появилось видео с последствиями прилета. На кадрах, вероятно, один из оккупантов говорит: "Господи, спаси и сохрани".

Напомним, с начала полномасштабной войны и по состоянию на 29 апреля 2023 года ВСУ уничтожили 190 040 солдат армии Российской Федерации.

Также главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что его организация скоро исчезнет, поскольку "вагнеровцы заканчиваются".

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