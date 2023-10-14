Оккупанты заявили о возобновлении движения по Крымскому мосту — что известно

На полуострове Крым возобновили движение через Керченский пролив.

Во временно оккупированном Крыму 14 октября возобновили движение по мосту через Керченский пролив.

Об этом пишут пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление вице-президента РФ Марата Хуснуллина.

Так, по его словам, Крымский мост полностью восстановлен "на 18 дней раньше намеченного срока", движение машин открыто по всем четырем полосам.

Напомним, 10 октября оккупанты закрыли движение по Крымскому мосту в связи с "проведением ремонтно-восстановительных работ".

Российские захватчики также заявили об усилении охраны Крымского моста – оккупанты вывели четыре корабля и пять катеров в Черное море.

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