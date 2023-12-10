Оккупанты заявили о выходе модернизированной версии "Шахедов": как это повлияет на удары по Украине

Российский генерал-майор Владимир Попов заявил о выходе новой версии беспилотников "Шахед" (оккупантами называют их "Герань") – на них были установлены реактивные двигатели, в результате чего дроны станут в несколько раз быстрее.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на выступление Попова на РосТВ.

Как заявил Попов, если раньше "Шахеды" могли разгоняться до 180-200 км/ч, то сейчас – до 450-600 км/ч.

"До 800 км/ч уже развивается, а на пикировании может больше быть… Он (дрон – ред) более надежно стал идти на цель за счет того, что навигация тоже изменилась. Используется в большом количестве система ГЛОНАСС (российская спутниковая система навигации – ред.)", — рассказал Попов.

Кроме того, по словам российского генерал-майора, некоторые из этих беспилотников могут иметь 7-8 килограммов взрывчатки.

"Уже реально любой бронированный объект — будь то танк или БМП, или какое-то большое артиллерийское орудие — будет уничтожен гарантированно. Остается только движущая часть", — утверждает оккупант.

Напомним, Игнат озвучил запасы ракет и дронов в России – каких атак будет больше.

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