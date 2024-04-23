Оккупанты заявили о захвате населенного пункта под Авдеевкой – аналитики ISW проанализировали

Российские войска недавно заявили о продвижении в Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) на фоне продолжающихся боев возле Авдеевки.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"На видео с геолокацией, опубликованном 22 апреля, видно, как российские войска поднимают флаг РФ над зданием Очеретинского военно-гражданского управления в центре Очеретино, что свидетельствует о том, что российские войска захватили железнодорожную станцию, пересекли железнодорожное полотно и продвинулись на север к центральной части населенного пункта", – пишут аналитики.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 22 апреля, показывают, что российские войска также продвинулись в другое здание в южной части Очеретино.

Один российский милблогер утверждал, что российские войска "почти полностью" захватили Очеретино и что украинские войска только удерживают позиции на кирпичном заводе на западе города. Однако аналитики ISW не наблюдали визуального подтверждения российского контроля над всем Очеретино.

Российские милблогеры также утверждали, что российские войска вытеснили украинские войска из Семеновки (к северо-западу от Авдеевки), хотя ISW пока не нашло доказательств того, что российские силы контролируют северо-западную Семеновку.

Российский милблогер утверждал, что подразделения российской 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") достигли незначительных тактических успехов к западу от Первомайского вблизи Нетайлово — оба юго-западнее Авдеевки.

Другой российский милблогер утверждал, что российские силы продвинулись на глубину до 400 метров на южной окраине Первомайского, хотя ISW еще не наблюдало визуального подтверждения продвижения россиян в этом районе.

Сообщается, что за Очеретино воюют подразделения российского 433-го мотострелкового полка (27-й мотострелковой дивизии 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), а подразделения 74-й мотострелковой бригады (41-й ОМСБр, ЦВО) (к северо-западу от Авдеевки).

Напомним, по данным Генштаба, армия РФ пытается выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра.

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