Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты заявили об "отводе" войск в Каховке — в Минобороны говорят о провокации

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
4271
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты заявили об "отводе" войск в Каховке — в Минобороны говорят о провокации

Ганна Маляр рассказала о провокациях окупантов в Каховке. / Фото: скриншот с видео

В Каховке российские захватчики заявили о якобы "отводе" войск.

Заместитель министра обороны Ганна Маляр предупредила, что оккупанты в Херсонской области ищут разные способы, чтобы выявлять проукраински настроенных граждан. Для этого они прибегают к разным провокациям, в том числе заявили о якобы "отводе" своих войск.

Об этом Ганна Маляр написала в Telegram.

"Так, в городе Каховка и других населенных пунктах Херсонской области противник распространял фейки об отводе оккупационных войск и проводил демонстрационные действия так называемого массового перемещения военной техники. В это время вражеские агенты провоцировали людей на свободное выражение и передавали информацию о них в оккупационные так называемые "правоохранительные органы", — отметила она.

Кроме того, оккупанты намеренно отключили абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного Интернета. Именно в это время по улицам курсировали автомобили, оснащенные специальным электронным оборудованием для обнаружения работы передатчиков информации.

Напомним, по данным СМИ, в Херсонской области оккупанты обустраивают склады из БК в подвалах домов.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
4271
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация