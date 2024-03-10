Оккупанты заявили об уничтожении Patriot в Украине: в ISW ответили, правда ли это

Американские аналитики Института изучения (ISW) войны не могут подтвердить, что оккупационные войска уничтожили в Украине американскую ПВО Patriot, о чем заявили накануне.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

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Отмечается, что российские источники активно распространяли кадры удара кафирами по Patriot 9 марта. Они утверждали, что уничтожили две системы противовоздушной обороны на востоке Украины.

"9 марта Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых якобы российские войска ударили ракетами "Искандер" по украинской зенитно-ракетной установке С-300 вблизи Покровска Донецкой области. Российские источники распространили дополнительные видеозаписи последствий удара, на которых якобы видны уничтоженные немецкие грузовики, которые могут быть использованы в качестве базы для пусковых установок ПВО Patriot", – отметили в сообщении.

В ISW считают, что Минобороны России еще не пересмотрело свои предварительные заявления об уничтожении украинской системы С-300.

Также аналитики ISW обратили внимание на выводы OSINT-аккаунтов о том, что удар, вероятно, уничтожил украинскую систему противовоздушной обороны Patriot, хотя в другом OSINT-аккаунте отмечено, что украинские силы также используют грузовики MAN KAT1 как средства материально-технического обеспечения.

Напомним, по данным СМИ, Россия пытается истощить запасы ракет для Patriot в Украине.

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