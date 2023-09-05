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Оккупанты жалуются, что ВСУ подошли вплотную еще на одном участке фронта

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Оккупанты жалуются, что ВСУ подошли вплотную еще на одном участке фронта

Работа ВСУ на фронте / Фото: Getty Images

Украинское контрнаступление продолжается. Россияне признают, что ВСУ успешно продвигаются вперед с минимальными потерями.

Оккупанты жалуются, что ВСУ во время контрнаступления подошли вплотную еще на одном участке фронта. Так, ВСУ якобы наступают в направлении Новомайорского возле Угледара.

Об этом заявил коллаборант Александр Ходаковский — эксработник СБУ, ставший так называемым заместителем начальника "Росгвардии ДНР". Официально данную информацию украинские военные не подтверждали.

"После нескольких дней артподготовки противник перешел к наступательным действиям на участке Новодонецкое – Новомайорское. Наибольшая активность наблюдается в районе поселка Новодонецкое – делается попытка прорыва с применением большого количества бронетехники", – сказал предатель.

Новомайорское / © Deepstatemap
Новомайорское / Фото: Deepstatemap

Он признает, что украинцы несколько дней выпускали по позициям оккупантов значительное количество снарядов "чуть ли не круглосуточно".

"Помимо психологического влияния на бойцов (оккупантов – ред.) такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения потеряли свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное", — говорит коллаборант.

Вследствие этого ВСУ якобы смогли подойти к позициям врага вплотную. Ходаковский признается, что украинские военные даже не понесли потери и беспрепятственно высадили десант.

Напомним, Королевский институт исследований обороны и безопасности сообщил, что российская армия отказывается от советских стратегий и активно учится у украинской во время контрнаступления.

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Дата публикации
Просмотры
630
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