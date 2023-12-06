Оккупанты жалуются на многочисленные потери в районе Бахмута — перехват ГУР

Российские оккупанты жалуются на численные потери на поле боя и отсутствие проведения квалифицированной подготовки в подразделениях.

Об этом военные преступники РФ общались в телефонном разговоре, который перехватила украинская разведка.

Как отмечается, оккупанты обсуждают численные потери среди личного состава и отсутствие проведения квалифицированной подготовки в подразделениях, действующих в районе Бахмута.

Кроме того, обсуждают дезертирство как возможность сохранения жизни и избегания задействования в ведении наступательных действий в составе штурмовых групп.

“Реально пацаны погибли. Кто без вести пропал. Что-то дикость какая-то. У нас на выходы максимум неделя, а в основном 5-7 дней. Я на жестких мясорубках не был, я не получал пи**ы. А вот пацаны жесткой пи**ы получали”, — жалуется российский оккупант.

Напомним, что СБУ филигранно за месяц уничтожила десятки видов российской техники на миллионы долларов.

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