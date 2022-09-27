Оккупанты жалуются на низкую явку на "референдум" в Луганской области — Гайдай

Захватчики не в состоянии провести без вопиющих нарушений так называемый "референдум".
Одна из самых низких явок на " референдум " России наблюдается в Новопсковской громаде Луганской области.
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Россияне недовольны, что там вынужденно отдали свои голоса на 5-10% луганчан меньше, чем в других населенных пунктах. Поэтому решили усилить выездные бригады еще одним военным. На четвертый день псевдореферендума в дома заходили уже по два человека с автоматами", — отметил он.
По его словам, результаты оккупанты "подсчитать" еще не успели.
Также сообщается, что международный "независимый" наблюдатель из Нидерландов в комментарии призналась, что до начала российского вторжения проживала в России.
Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать врага и его командные пункты в Луганской области.
В течение суток подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Соледарь, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское.
Напомним, в Луганской области оккупанты начали мобилизацию врачей.
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