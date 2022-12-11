Оккупанты ждут ВСУ: в Крыму набирают рабочих для рытья окопов в Мелитополе (фото)

Объявления о поиске людей россияне распространяют во всех своих социальных сетях.

Во временно оккупированном Крыму оккупанты ищут людей на работу для рытья окопов в захваченном Мелитополе.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Так, жители полуострова направили объявление, которое оккупанты распространяют во всех своих социальных сетях.

Фото: "РИА Мелитополь"

"Требования прямо указывают на то, что разыскивают "пушечное мясо". Список навыков соискателя красноречив: земельные работы, работа с трактором и установка деревянных щитов, пирамид", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у оккупантов началась настоящая паника из-за возможного контрнаступления украинской армии, а желающих рыть окопы в Мелитополе и районе практически нет.

"Условия расписаны сказочные: проживание за счет работодателя, трехразовое питание, с каждым обещают заключить договор и платить не менее 5000 рублей в день. Правда, работать придется по 11 часов в день с 10 по 20 декабря", — сообщает издание.

Ситуация в оккупированном Мелитополе

По данным Генштаба, оккупанты выводят отдельные подразделения из Запорожской области и готовят эвакуацию коллаборантов.

Россияне организовали застенки и места несвободы в Мелитополе. Похищенных горожан и обитателей района держат в гаражах и помещениях бессчетных комендатур и милиции. Они также ищут в городе партизан и объявили за них вознаграждение – 500 тысяч рублей.

В субботу, 10 декабря, во временно захваченном Мелитополе в Запорожской области раздалось около десяти мощных взрывов.

Позже стало известно, что взрывы были вызваны "хлопком" в ресторане базы отдыха, где российские оккупанты праздновали день рождения гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого. В местном паблике сообщили, что была уничтожена очередная база российских войск на базе "Привал охотника". Там жили оккупанты, пользовались услугами кафе и сауны.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, после вечерних ударов по базам оккупантов в Мелитополе много 200-х и 300-х.

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