Оккупанты ждут ВСУ: в Крыму набирают рабочих для рытья окопов в Мелитополе (фото)

Объявления о поиске людей россияне распространяют во всех своих социальных сетях.
Во временно оккупированном Крыму оккупанты ищут людей на работу для рытья окопов в захваченном Мелитополе.
Об этом сообщает "РИА Мелитополь".
Так, жители полуострова направили объявление, которое оккупанты распространяют во всех своих социальных сетях.
"Требования прямо указывают на то, что разыскивают "пушечное мясо". Список навыков соискателя красноречив: земельные работы, работа с трактором и установка деревянных щитов, пирамид", — говорится в сообщении.
Отмечается, что у оккупантов началась настоящая паника из-за возможного контрнаступления украинской армии, а желающих рыть окопы в Мелитополе и районе практически нет.
"Условия расписаны сказочные: проживание за счет работодателя, трехразовое питание, с каждым обещают заключить договор и платить не менее 5000 рублей в день. Правда, работать придется по 11 часов в день с 10 по 20 декабря", — сообщает издание.
Ситуация в оккупированном Мелитополе
По данным Генштаба, оккупанты выводят отдельные подразделения из Запорожской области и готовят эвакуацию коллаборантов.
Россияне организовали застенки и места несвободы в Мелитополе. Похищенных горожан и обитателей района держат в гаражах и помещениях бессчетных комендатур и милиции. Они также ищут в городе партизан и объявили за них вознаграждение – 500 тысяч рублей.
В субботу, 10 декабря, во временно захваченном Мелитополе в Запорожской области раздалось около десяти мощных взрывов.
Позже стало известно, что взрывы были вызваны "хлопком" в ресторане базы отдыха, где российские оккупанты праздновали день рождения гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого. В местном паблике сообщили, что была уничтожена очередная база российских войск на базе "Привал охотника". Там жили оккупанты, пользовались услугами кафе и сауны.
По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, после вечерних ударов по базам оккупантов в Мелитополе много 200-х и 300-х.
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