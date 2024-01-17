Оккупанты значительно активизировались на одном из направлений: украинский военный рассказал о тяжелом бое

Противник ежедневно проводит ударно-штурмовые действия.
В последнее время русские войска существенно активизировались на Бахмутском направлении.
Об этом рассказал сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й штурмовой бригады Олесь Маляревич в эфире Эспрессо.
По его словам, противник ежедневно производит ударно-штурмовые действия, чтобы вернуть утраченные позиции.
"92-я отдельная штурмовая бригада уже длительное время работает на юге от Бахмута. Нашей полосой ответственности является район Клищиевки, Андреевки. Враг ежедневно продолжает совершать ударно-штурмовые действия, пытаясь вернуть утраченные еще осенью позиции, но не имеет территориально-тактических успехов. на данном участке линия обороны держится крепко", — заметил Маляревич.
Военный рассказал, что за прошедшие сутки произошло тяжелое сражение с россиянами.
"На соседнюю бригаду, которая расположена слева от нас, противник мощно давил. Наша бригада пришла на помощь, и этот вопрос был решен. Позавчера произошло сражение, 9 единиц вражеской техники было уничтожено только нашим подразделением", — подчеркнул Маляревич.
Напомним, в ISW зафиксировали продвижение окупантов в районе Кременной и Бахмута. Что известно о ситуации – читайте ЗДЕСЬ.
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