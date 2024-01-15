"Оккупанты знали об угрозе": Гуменюк прокомментировала уничтожение российских самолетов

Линия обороны на юге построена таким образом, чтобы враг не смог вернуться.

Российские оккупанты осознавали, что для их авиации существуют риски на южном направлении.

Об этом в эфире телемарафона сказала глава пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"Понимание того, что на южном направлении существует существенная опасность для авиации, у врага было. Мы предупреждали, погода не способствовала, поэтому выводы соответствующие. Мы уже неоднократно говорили, что построение нашей линии обороны и нашей боевой работы связано с такой своеобразной полосой невозвращение. Поэтому не вернулись", — сказала Гуменюк.

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Напомним:

Накануне появилась информация о том, что украинские военные подбили два российских самолета над Азовским морем — А-50 и Ил-22.

По имеющейся информации, удар по А-50 нанесли в районе Кирилловки в Запорожской области, после чего самолет исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы. Воздушный командный пункт Ил-22М11, вероятно, был подбит в районе Стрелкового в Херсонской области — после получения повреждений экипаж самолета запросил эвакуацию.

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