- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Время на прочтение
- 1 мин
Оккупация двух сел и продвижение РФ: что показывает обновленная карта DeepState
Враг захватил два населенных пункта и имеет тактическое продвижение по одному из направлений — данные аналитиков DeepState
Российские войска оккупировали Андреевку и Новомарково, а также продвинулись вблизи Майского.
Такие данные обнародовали аналитики DeepState.
Ситуация на фронте остается напряженной. Украинские Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника и наносить ему потери.