Война
45
Оккупация двух сел и продвижение РФ: что показывает обновленная карта DeepState

Враг захватил два населенных пункта и имеет тактическое продвижение по одному из направлений — данные аналитиков DeepState

Елена Кузьмич
Российские военные

Российские войска оккупировали Андреевку и Новомарково, а также продвинулись вблизи Майского.

Такие данные обнародовали аналитики DeepState.

Ситуация на фронте остается напряженной. Украинские Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника и наносить ему потери.

