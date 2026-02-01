Оккупация Украины: сколько территории захватила Россия и как изменились темпы продвижения - DeepState

В январе Россия оккупировала 245 кв. км территории Украины / © t.me/DeepStateUA

Российские войска в январе 2026 года захватили 245 кв. километров украинской территории. Это почти вдвое меньше показателей оккупации в декабре и ноябре прошлого года.

Об этом сообщили в DeepState.

В то же время снижение интенсивности штурмовых действий оказалось не столь существенным, как ожидалось. По оценкам аналитиков, количество атак в январе сократилось всего на 4% по сравнению с декабрем. Несмотря на это, большинство военных отмечают, что прошедший месяц был относительно менее напряженным.

В январе россия захватила 245 кв. км украинской территории. Основные удары — на Покровском и Гуляйпольском направлениях. / © t.me/DeepStateUA

Январские штурмы: самые ожесточенные бои — на Покровском направлении

Больше штурмов приходится на Покровское направление, отмечают аналитики. Там в январе происходило 33% от общего количества атак.

Там же противник сосредотачивает основные усилия. На второе место вышло Гуляйпольское направление с долей 21%, где количество штурмов выросло в 1,75 раза.

Далее по интенсивности боевых действий следуют Константиновское направление (12%), Лиманское (8%) и Александровское (8%).

Отрицательным рекордсменом стало Славянское направление: при 3% от общего количества штурмов на него приходится почти 20% территориальных потерь.

Тем временем сообщается, что Купянск-Узловой под полным контролем сил обороны. Поселок в Харьковской области полностью контролируется ВСУ, несмотря на попытки противника проникать в малые группы.