Оккупированная ЗАЭС под угрозой: из-за обстрела РФ на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, есть риски утечки водорода

Периодический обстрел ЗАЭС российскими войсками из РСЗО на протяжении последних дней повлек за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

По состоянию на 08.00 9 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Об этом сообщает "Энергоатом".

В результате атаки войск РФ на Запорожскую АЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков. В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус.

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Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность. Также повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС.

"Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений. ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается", — говорится в сообщении.

Сейчас Запорожская АЭС все же продолжает работать и производить электроэнергию для нужд энергосистемы Украины.

"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры по принуждению России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", — подчеркнули в "Энергоатоме".

Напомним, Арестович ответил, может ли Россия отважиться подорвать Запорожскую АЭС.

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