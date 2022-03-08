Оккупированные города в Запорожье психологически давят на врага, а Запорожье готовится к наступлению

Оккупированные города в Запорожье психологически давят на врага, а Запорожье готовится к наступлению

Маленькие города области страдают от зверств врага.

На Запорожье в городах, куда вошли российские военные, все равно не утихают митинги за Украину. Горожане выходят на улицы и требуют от оккупантов убираться. Десятки населённых пунктов без электричества и теплоснабжения. Власти пытаются создать для жителей гуманитарные коридоры, доставляют грузы с продуктами и медикаментами, вывозят детей. Самая сложная ситуация – в оккупированных Пологах и Васильевке. В настоящее время российские войска перегруппируются для продолжения наступления в Запорожье.

Об этом говорится в ТСН.

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Оккупированные Пологи в Запорожье – здесь настоящая гуманитарная катастрофа. Шесть дней – город без тепла, воды, электричества, еды и связи. Русские используют город как плацдарм для дальнейшего наступления на Гуляйполе. До этого городок в течение нескольких дней накрывал плотными обстрелами.

На родине Махно в Гуляйполе – украинская власть. Город подвергается бомбежкам из тяжелой артиллерии. Похожая картина в Васильевке в 50 километрах от Запорожья. Центра города практически уже нет. Масштабы разрушений – ужасающие.

Именно сюда, в Васильевке, заминированным полями, накануне пытался прорваться иностранец. Гражданина Франции остановили наши военные чуть ли не в шаге от смертельной растяжки. Как оказалось, мужчина пытался спасти свою девушку, с которой познакомился в Интернете и якобы живет в Васильевке. В последний момент та сообщила, просто пошутила. Влюбленного мужчину приютили волонтеры. В настоящее время он помогает территориальной обороне.

«Оказалось, что он французский гонщик, и кроме того, у него с сестрой есть две пекарни в Провансе. Всем добрый день, говорит, сегодня, в честь весеннего дня, мы будем замешивать круассаны, он будет учить нас. Так что если кому круасаны – пишите», — говорит волонтер Василий.

Волонтеры, чем могут, помогают гражданским и украинской армии. 17 тонн медикаментов и медицинского оборудования сегодня поступило в Запорожье из Германии и Польши. Люди разгружают гуманитарную помощь и распределяют ее по разным городам. Часть отправили сегодня в Мариуполь вместе с транспортом для эвакуации людей.

С опасных мест пытаются вывезти детей, главным образом – из интернатов и детских домов. Сотню малышей уже вывезли из Гуляйполя, еще семерых подростков удалось эвакуировать из Каменского – до этого российские войска безжалостно обстреливали интернат, где учились дети с изъянами слуха. Скорее всего, воспитанников отправят за границу.

Ситуация в Запорожской области: люди выходят на улицы и требуют от оккупантов убираться прочь

«У них есть родители, у них есть семьи, но, к сожалению, так случилось, что с началом войны их семьи не смогли, не имели возможности забрать своих детишек из интерната, потому что они проживают в Геническе и Донецкой области, которые, к сожалению, были охвачены войной с самого начала», — сообщила директор департамента образования Запорожской областной военной администрации Людмила Бухарина.

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Сотни населенных пунктов в Запорожье остаются без энергоснабжения, в части сел и городов нет газа и воды. Васильевка с Бердянском – до сих пор без тепла.

«Восстановление всех этих объектов, сетей усложняется военными действиями, заминированными путями, и отсутствием допуска и доступа со стороны военных РФ, страны-агрессора – поэтому, к сожалению, все сейчас работают именно в таких условиях, но при малейшей возможности все восстанавливают свои услуги»,- говорят местные.

Между тем в захваченных врагом Бердянске, Токмаке и Мелитополе продолжаются многочисленные митинги против российской агрессии. Оккупантов пытаются уничтожить психологически.

В Мелитополе люди проигнорировали приказ оккупантов не выходить за пределы центральной площади. Людям приказали ходить по периметру и предупредили – в случае нарушения приказа — будут стрелять. В ответ мелитопольцы предложили россиянам убираться по всему известному адресу.

В самом Запорожье ситуация сейчас контролируемая. Здесь готовятся к вероятному наступлению агрессора. Россиян здесь будут встречать во всеоружии.