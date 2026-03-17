Оккупированные территории Украины: РФ планирует заселить их 114 тысячами россиян — что известно

РФ меняет население ТОТ

Реклама

Массовое переселение населения РФ на временно оккупированные территории Украины планируется в Кремле. Речь идет о почти 114 тысячах человек до 2045 года.

Об этом пишут пропагандистские СМИ, в частности, российские «Ведомости».

Отмечается, что государственная корпорация ВЭБ вместе с Единым институтом пространственного планирования подготовили масштабные «планы развития» для оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Реклама

В частности, предусмотрено 15 генеральных планов, которые должны увеличить численность населения более чем на 67 тысяч человек. Еще около 47 тысяч человек планируют привлечь в пределах отдельных проектов застройки.

Оккупационные власти рассчитывают реализовать масштабное строительство. Цель Кремля — более 13 млн. квадратных метров жилья, более 140 детских садов, десятки школ и медицинских учреждений. Также в планах есть строительство и реконструкция более 3 тыс. км дорог, железнодорожной инфраструктуры и даже аэродромов.

РФ также намерена создать так называемые индустриальные и агропромышленные парки, новые предприятия и развивать добывающую промышленность. В общей сложности к реализации проектов планируют привлечь более 225 тысяч человек.

Оккупанты даже делают акцент на так называемом туризме. Россияне рассчитывают, что к 2044 году поток туристов на оккупированные территории может возрасти до 9,4 млн человек ежегодно.

Реклама

В то же время, эксперты отмечают, что такие планы имеют признаки системной колонизации захваченных территорий и попытки изменить их демографический состав.

Что известно о мирных переговорах

Отметим, что ключевой вопрос переговоров, а именно контроль над территориями, остается нерешенным.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подчеркнул, что не будет искать приемлемые для всех компромиссы для завершения войны ценой территорий государства. Он акцентировал, что Украина продемонстрировала множество компромиссов, но России нужно все больше и больше.

По данным западных медиа, Кремль пытается продвигать собственные условия, в частности, по Донбассу. В то же время президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не согласится ни на какие территориальные уступки. Так, в феврале в интервью Financial Times Зеленский отверг идею территориальных уступок и временного прекращения огня, подчеркнув, что России нельзя доверять, а любая пауза без гарантий безопасности позволит Москве накопить силы.