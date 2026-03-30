Оккупированный Алчевск в огне: атакованы важная подстанция и комбинат (фото, видео)
Мощные взрывы прогремели в оккупированном РФ Алчевске в результате атаки дронов на энергетическую инфраструктуру, которой пользуется враг.
В ночь на 30 марта беспилотники атаковали оккупированный Алчевск на Луганщине, вызвав масштабный пожар на стратегических объектах. Под ударом оказалась высоковольтная подстанция и металлургический комбинат.
Об этом сообщили телеграм-каналы Dnipro Osint и Exilenova+.
Беспилотники FP-2 нанесли удары по Алчевской электроподстанции, которая работает с напряжением 220 киловольт. На объекте вспыхнул пожар.
Заметим, эта подстанция обеспечивала электроснабжение для Алчевского металлургического комбината, который только недавно возобновил работу после предыдущей атаки.
По данным пабликов, этой ночью были попадания и по самому комбинату. После этого на предприятии возник пожар. В небе над Алчевском было видно красное зарево.
Напомним, в ночь на 20 марта в Алчевске прогремели взрывы из-за атаки дронов. Вероятной целью тогда также стал металлургический комбинат, который оккупанты используют для изготовления корпусов снарядов по заказу Минобороны РФ.