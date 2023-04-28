Оккупированный Донецк оказался под обстрелом: есть жертвы и многочисленные разрушения (фото, видео)

Российская пропаганда заявляет о семи погибших в результате попадания по маршрутке.

Оккупированный Донецк подвергся обстрелу 28 апреля, в результате которого погибли и были ранены люди, а также зафиксированы разрушения.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и пророссийские паблики.

"В результате попадания в маршрутное такси в Донецке, по предварительным данным, погибли 7 человек, сообщил мэр города", – информируют пропагандисты из "РИА Новости".

По данным местных телеграмм-каналов, был обстрелян Киевский район города, ул. Университетская, район бывшего универсама "Украина", ул. Артема, Парк кованых фигур, региональный спорткомплекс "Олимпийский", Республиканский травматологический центр.

В городе также загорелись пожары. В частности, есть сгоревшие автомобили.

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Напомним, российские оккупанты 28 апреля устроили массированную ракетную атаку по Украине, выпустив по разным регионам 23 ракеты. 21 из них была сбита. В результате атаки и падения обломков ракет врага в Умани, Днепре и Украинке есть разрушения в жилых домах, жертвы и пострадавшие среди гражданских.

В частности, больше всего досталось Умани, где ракета захватчиков разрушила целый подъезд дома, и сейчас известно о 15 погибших, среди которых трое детей.

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