Оккупированный Донецк оказался в огне: захватчики заявляют об артобстреле (фото, видео)

Центр оккупированного Донецка вечером 4 июня был обстрелян из артиллерии. В результате обстрелов в городе вспыхнули масштабные пожары.
По данным оккупационной администрации, в результате обстрела пострадали 10 человек, среди которых ребенок. Украинская сторона пока инцидент не комментировала.
В местных Telegram-каналах опубликовано немало фото и видео из охваченного огнем Донецка.
По неподтвержденным данным из пабликов, центральная часть Донецка была обстреляна из "Градов". Зафиксированы обстрелы Ворошиловского района на Крытом рынке, в жилом доме по улице Зеленой, а также в районе школ №5 и №22.
В городе вспыхнули пожары, в том числе горят автомобили во дворах.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, в течение 4 июня российские оккупанты убили 6 мирных жителей Донецкой области и еще 9 ранили.
Читайте также:
- С высокой точностью поражают цели: самоходные гаубицы М109А3 от Норвегии уже на передовой – Залужный (фото)
- Украинские военные захватили БМД-4м оккупантов, совершавших зверства в Киевской области (фото)
- Постоянные авиационные удары, артиллерийские и ракетные обстрелы: Зеленский назвал самые горячие точки на фронте