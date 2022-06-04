Оккупированный Донецк оказался в огне: захватчики заявляют об артобстреле (фото, видео)

Оккупированный Донецк оказался в огне: захватчики заявляют об артобстреле (фото, видео)

Центр оккупированного Донецка вечером 4 июня был обстрелян из артиллерии. В результате обстрелов в городе вспыхнули масштабные пожары.

По данным оккупационной администрации, в результате обстрела пострадали 10 человек, среди которых ребенок. Украинская сторона пока инцидент не комментировала.

В местных Telegram-каналах опубликовано немало фото и видео из охваченного огнем Донецка.

По неподтвержденным данным из пабликов, центральная часть Донецка была обстреляна из "Градов". Зафиксированы обстрелы Ворошиловского района на Крытом рынке, в жилом доме по улице Зеленой, а также в районе школ №5 и №22.

В городе вспыхнули пожары, в том числе горят автомобили во дворах.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, в течение 4 июня российские оккупанты убили 6 мирных жителей Донецкой области и еще 9 ранили.

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