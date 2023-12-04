Оккупированный Луганск посетили дроны с "бавовной" (фото, видео)

Паблики сообщают о мощном пожаре на одном из резервуаров нефтебазы.

В оккупированном Луганске заявили об атаке дронами по нефтебазе в ночь на 4 декабря.

Об этом сообщают местные и российские телеграм-каналы.

В Луганске произошла ночная "бавовна", после которой паблики заявили об ударах дронами по местной нефтебазе. В результате атаки загорелся сильный пожар на одном из резервуаров. Этот факт был запечатлен на видео.

Российские пропагандисты утверждают о якобы сбитии беспилотников силами ПВО, но не исключают факт пожара.

В местных пабликах сообщается о якобы шести пострадавших.

Пожар на нефтебазе в Луганске 4 декабря/Фото: телеграм-каналы

Пожар на нефтебазе в Луганске 4 декабря/Фото: телеграм-каналы

БПЛА атаковали нефтебазу в Луганске

К слову, российские оккупанты в ночь на 4 декабря в очередной раз атаковали Украину 23 дронами-камикадзе и авиаракетой. Часть вражеских целей была уничтожена силами ПВО.

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