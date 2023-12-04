Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупированный Луганск посетили дроны с "бавовной" (фото, видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2358
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупированный Луганск посетили дроны с "бавовной" (фото, видео)

Пожар на нефтебазе в Луганске 4 декабря/Фото: телеграм-каналы

Паблики сообщают о мощном пожаре на одном из резервуаров нефтебазы.

В оккупированном Луганске заявили об атаке дронами по нефтебазе в ночь на 4 декабря.

Об этом сообщают местные и российские телеграм-каналы.

В Луганске произошла ночная "бавовна", после которой паблики заявили об ударах дронами по местной нефтебазе. В результате атаки загорелся сильный пожар на одном из резервуаров. Этот факт был запечатлен на видео.

Российские пропагандисты утверждают о якобы сбитии беспилотников силами ПВО, но не исключают факт пожара.

В местных пабликах сообщается о якобы шести пострадавших.

Пожар на нефтебазе в Луганске 4 декабря/Фото: телеграм-каналы / ©
Пожар на нефтебазе в Луганске 4 декабря/Фото: телеграм-каналы
Пожар на нефтебазе в Луганске 4 декабря/Фото: телеграм-каналы / ©
Пожар на нефтебазе в Луганске 4 декабря/Фото: телеграм-каналы

БПЛА атаковали нефтебазу в Луганске

БПЛА атаковали нефтебазу в Луганске

К слову, российские оккупанты в ночь на 4 декабря в очередной раз атаковали Украину 23 дронами-камикадзе и авиаракетой. Часть вражеских целей была уничтожена силами ПВО.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2358
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация