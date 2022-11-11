"Окно возможностей для переговоров": британский генерал высказался о бегстве россиян из Херсона

оккупанты перебросили на левый берег от 20 до 30 тысяч солдат.

Уход российской армии из Херсона может открыть "окно возможностей" для проведения переговоров между Украиной и агрессорской Россией.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, пишет Sky News.

"Здесь есть также возможность, окно возможностей для переговоров", — подчеркнул генерал.

Впрочем, для успешного диалога подчеркнул Милли, Москве и Киеву следует признать, что победы "невозможно достичь военными средствами, поэтому следует обратиться к другим средствам".

По его словам, оккупанты перебросили на левый берег от 20 до 30 тысяч солдат. Генерал предположил, что Кремль может использовать это для перезагрузки войск, чтобы возобновить свое наступление уже весной 2023-го. Кроме того, россияне могут усилить оборонительные линии к югу от реки Днепр.

Отступление россиян из Херсона

Российское Минобороны заявило 9 ноября об уходе своей армии из Херсона. Уже 11 ноября сообщили, что процесс завершился. Более того — российские оккупанты "заняли заранее подготовленные оборонные рубежи и позиции" на левом берегу Днепра.

В свою очередь, британский генерал назвал отступление армии РФ из Херсона в большом унижении для президента-диктатора Владимира Путина. Кроме того, это также усугубит и не без того низкий моральный дух оккупационного войска.

В центре Херсона 11 ноября появился украинский флаг. В Сети появились фото. Впрочем, в Генштабе информации о вхождении в Сил обороны не давали.

В этот же день сообщили о том, что на временно оккупированной Херсонской области упал Антоновский мост, соединявший два берега региона. К слову, с июля ВСУ избивали по перерыву.

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