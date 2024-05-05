"Окно возможностей упустили": военный эксперт оценил силы россиян на фронте

Российские оккупационные войска упустили "окно возможностей", которое у них появилось в начале года из-за задержек в поставках американской военной помощи Украине.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

"Окно возможностей у них было открыто, начиная, по меньшей мере, с начала года, когда мы ожидали помощи от наших партнеров. А теперь уже пошел первый транш военной помощи от США в размере 1 млрд долларов, и это вооружение уже находится либо на границе, либо в Украине, или, возможно, даже уже на линии фронта. То есть, у россиян было "окно возможностей", но оно окончательно закроется в ближайшие день-два, потому что первые партии помощи уже в Украине", – сказал эксперт.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что между объявлением о предоставлении пакета помощи и временем ее фактического получения украинскими бойцами на поле боя есть определенный разрыв во времени. И в этот момент получения оружия от США Украина до сих пор ожидает, потому что помощь еще в пути. Это период острого дефицита ресурсов, во время которого ситуация на фронте может усугубиться, например, россиянам удастся продвинуться вперед.

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