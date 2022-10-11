Около 1,5 млрд евро: ЕС планирует ежемесячную помощь Украине на 2023 год

В Европейской комиссии работают над тем, чтобы предоставлять Украине ежемесячно около 1,5 млрд. евро бюджетной поддержки 2023 года. Подробнее о финансовой помощи ЕС в материале ТСН.ua.

Об этом написали в Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Европейская Комиссия обсуждает с министерствами финансов стран, входящих в ЕС, возможности предоставления финансовой поддержки Украине. Доля грантов или ссуд и общая сумма все еще находятся на стадии планирования.

Однако уже на следующей неделе могут поступить предложения. Ожидается, что их предоставят накануне конференции по восстановлению Украины, которая 25 октября 2022 будет проходить в Берлине. Конференция организована Германией и Еврокомиссией.

Как заявил в понедельник, 10 октября 2022 года, еврокомиссар из бюджета Йоханнес Ган во время конференции в Брюсселе: "Предоставление краткосрочной помощи в виде макрофинансовой помощи Украине до сих пор осуществлялось на разовой основе".

Также он добавил: "Учитывая постоянную потребность помощи, можно было бы рассмотреть более структурированное решение для более высокой степени предсказуемости, и я усердно работаю со странами ЕС над решением, которое позволит нам иметь более структурированную, предполагаемую и автоматизированную поддержку по крайней мере в следующем году".

Как оценивает Киев, в следующем году дефицит бюджета может составить около 3,5 млрд. долларов США в месяц. США уже обязались покрывать 1,5 млрд долларов ежемесячно и просят союзников делать то же самое.

Напомним, что 7 октября 2022 года президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен была анонсирована денежная поддержка Украины в размере 2 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи, согласованной еще в июне.

А 20 сентября Европейский Союз принял решение о скорейшем выделении Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи поддержки.