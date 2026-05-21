СБУ ударила по штабу ФСБ в Херсонской области / © Служба безопасности Украины

Реклама

Служба безопасности Украины ударила по штабу российской ФСБ. Воины Центра спецопераций «А» СБУ поразили штаб российских ФСБ-шников и уничтожили зенитный комплекс «Панцирь-С1» на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

СБУ ударила по штабу ФСБ: подробности операции

Президент поделился, что благодаря одной этой удачной операции удалось уничтожить около сотни россиян — убитыми и ранеными.

Реклама

«Россияне должны чувствовать, что эту свою войну они должны заканчивать. Украинские санкции средней и дальней дистанции продолжат работать», — добавил Зеленский.

Пораженный штаб спецназовцев РФ расположен в Херсонской области, в населенном пункте Геническая Горка.

Зеленский назвал работу бойцов хорошим результатом.

Последние поражения ВСУ в России и на оккупированных территориях

Напомним, в ночь на 16 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по ряду важных объектов российских оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, в Донецкой области были поражены пункты управления в районе Покровска и БпЛА в Графском, ангар с техникой в Селидово, а также места сосредоточения живой силы в нескольких населенных пунктах.

Реклама

Кроме этого, под удары попали состав материально-технических средств в Бараниковке Луганской области и ремонтное подразделение в Приволье Херсонской области.

Также стали известны детальные результаты предварительной атаки в ночь на 15 мая по инфраструктуре Рязанского НПЗ — одного из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ, обеспечивающего горючим оккупационные войска. В результате попаданий на заводе повреждены установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6, а также установка гидроочистки дизельного топлива.

В ночь на 15 мая подразделения Сил беспилотных систем нанесли 55 огневых ударов по 23 военным объектам РФ и на оккупированных территориях. Как сообщил командующий СБС Роберт Бровди «Мадяр», атаки произошли в районах Таганрога, Ейска, Крыма, а также в Донецкой, Запорожской и Луганской областях. В частности, в Мелитополе и Бердянске.

Среди уничтоженных целей — уникальный самолет-амфибия Бе-200 и вертолет «Ка-27» в н.п. Морской, ЗРК «Тор-М2» в Гончарово, ЗРГК «Панцирь-С1» в Крыму, сухогруз с боекомплектом в Бердянске, а также учебный центр и транспортный участок в Райгородке.

Реклама

Новости партнеров