- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 358
- Время на прочтение
- 2 мин
Около 100 россиян убили одним ударом: СБУ ударили прямо по штабу ФСБ — детали операции от Зеленского
В Херсонской области украинские спецслужбы провели операцию против российского ФСБ. Предварительные последствия удара могут оказаться болезненными для оккупационных сил.
Служба безопасности Украины ударила по штабу российской ФСБ. Воины Центра спецопераций «А» СБУ поразили штаб российских ФСБ-шников и уничтожили зенитный комплекс «Панцирь-С1» на временно оккупированной территории Украины.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
СБУ ударила по штабу ФСБ: подробности операции
Президент поделился, что благодаря одной этой удачной операции удалось уничтожить около сотни россиян — убитыми и ранеными.
«Россияне должны чувствовать, что эту свою войну они должны заканчивать. Украинские санкции средней и дальней дистанции продолжат работать», — добавил Зеленский.
Пораженный штаб спецназовцев РФ расположен в Херсонской области, в населенном пункте Геническая Горка.
Зеленский назвал работу бойцов хорошим результатом.
Последние поражения ВСУ в России и на оккупированных территориях
Напомним, в ночь на 16 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по ряду важных объектов российских оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, в Донецкой области были поражены пункты управления в районе Покровска и БпЛА в Графском, ангар с техникой в Селидово, а также места сосредоточения живой силы в нескольких населенных пунктах.
Кроме этого, под удары попали состав материально-технических средств в Бараниковке Луганской области и ремонтное подразделение в Приволье Херсонской области.
Также стали известны детальные результаты предварительной атаки в ночь на 15 мая по инфраструктуре Рязанского НПЗ — одного из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ, обеспечивающего горючим оккупационные войска. В результате попаданий на заводе повреждены установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6, а также установка гидроочистки дизельного топлива.
В ночь на 15 мая подразделения Сил беспилотных систем нанесли 55 огневых ударов по 23 военным объектам РФ и на оккупированных территориях. Как сообщил командующий СБС Роберт Бровди «Мадяр», атаки произошли в районах Таганрога, Ейска, Крыма, а также в Донецкой, Запорожской и Луганской областях. В частности, в Мелитополе и Бердянске.
Среди уничтоженных целей — уникальный самолет-амфибия Бе-200 и вертолет «Ка-27» в н.п. Морской, ЗРК «Тор-М2» в Гончарово, ЗРГК «Панцирь-С1» в Крыму, сухогруз с боекомплектом в Бердянске, а также учебный центр и транспортный участок в Райгородке.