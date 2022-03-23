Около 15,6 тысячи личного состава и более 100 самолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Около 15,6 тысячи личного состава и более 100 самолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Данные уточняются.

По состоянию на 23 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 15,6 тысячи человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 15 600 человек

танков ‒ 517 ед.

боевых бронированных машин ‒ 1 578 ед.

артиллерийских систем – 267 ед.

РСЗО — 80 ед.

средства ПВО — 47 ед.

самолетов – 101 ед.

вертолетов – 124 ед.

автомобильной техники — 1 008 ед.

корабли /катера — 4 ед.

цистерн с ГСМ – 70

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42

специальная техника – 15

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 28-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 23 марта от рук россиян погиб 121 ребенок.

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