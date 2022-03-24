Около 15,8 тысячи личного состава и свыше 120 вертолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Данные уточняются.
По состоянию на 24 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 15,8 тысячи человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 15 800 человек
- танков ‒ 530 ед
- боевых бронированных машин ‒ 1597 ед
- артиллерийских систем – 280 ед
- РСЗО — 82 ед
- средства ПВО — 47 ед
- самолетов – 108 ед
- вертолетов – 124 ед
- автомобильной техники — 1033 ед
- корабли /катера — 4 ед
- цистерн с ГСМ – 72
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50
- Специальная техника – 16
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 29-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 24 марта от рук россиян погибли 128 детей.
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