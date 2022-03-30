Около 17,3 тысячи личного состава и более 130 самолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Около 17,3 тысячи личного состава и более 130 самолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Данные уточняются.

По состоянию на 30 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 17,3 тысячи человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 до 30.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 17300 человек

танков ‒ 605 ед

боевых бронированных машин ‒ 1723 ед

артиллерийских систем – 305 ед

РСЗО — 96 ед

средства ПВО — 54 ед

самолетов – 131 ед

вертолетов – 131 ед

автомобильной техники — 1184 ед

корабли /катера — 7 ед

цистерн с ГСМ – 75

БПЛА оперативно-тактического уровня – 81

специальная техника — 21

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 35-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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