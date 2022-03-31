Около 17,5 тысячи личного состава и 135 самолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Данные уточняются.
По состоянию на 31 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 17,5 тысячи человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 до 31.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 17500 человек
- танков ‒ 614 ед
- боевых бронированных машин ‒ 1735 ед
- артиллерийских систем – 311 ед
- РСЗО — 96 ед
- средства ПВО — 54 ед
- самолетов – 135 ед
- вертолетов – 131 ед
- автомобильной техники — 1201 ед
- корабли /катера — 7 ед
- цистерн с ГСМ – 75
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 83
- специальная техника — 22
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 36-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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