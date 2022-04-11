Около 19 500 личного состава и уничтоженная техника: в Генштабе ВСУ рассказали о потерях оккупантов

Враг терпит поражение.
С начала вторжения в Украину российские военные потеряли около 19 500 человек личного состава. Также оккупанты потеряли почти 500 единиц артиллерии.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
- личный состав – около 19 500 человек
- танки – 725 единиц
- боевые бронированные машины – 1923 единиц
- артиллерийские системы – 347 единиц
- РСЗО – 111 единиц
- средства ПВО – 55 единиц
- самолеты – 154 единиц
- вертолеты – 137 единицы
- автомобильная техника — 1387 единиц
- корабли/катера — 7 единиц
- цистерны из ГСМ – 76 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 единицы
- специальная техника – 25 единиц
- пусковые установки ОТРК – 4 единицы
Ранее в Генштабе сообщили, что враг продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.
"Особую проблему враг испытывает при комплектовании должностей водителей и механиков-водителей. Отбытие отобранного личного состава по пункту постоянной дислокации запланировано на вторую половину апреля этого года", — добавили в Генеральном штабе Украины.
Читайте также: