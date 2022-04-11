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Около 19 500 личного состава и уничтоженная техника: в Генштабе ВСУ рассказали о потерях оккупантов

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Около 19 500 личного состава и уничтоженная техника: в Генштабе ВСУ рассказали о потерях оккупантов

Getty Images

Враг терпит поражение.

С начала вторжения в Украину российские военные потеряли около 19 500 человек личного состава. Также оккупанты потеряли почти 500 единиц артиллерии.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника:

  • личный состав – около 19 500 человек
  • танки – 725 единиц
  • боевые бронированные машины – 1923 единиц
  • артиллерийские системы – 347 единиц
  • РСЗО – 111 единиц
  • средства ПВО – 55 единиц
  • самолеты – 154 единиц
  • вертолеты – 137 единицы
  • автомобильная техника — 1387 единиц
  • корабли/катера — 7 единиц
  • цистерны из ГСМ – 76 единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 единицы
  • специальная техника – 25 единиц
  • пусковые установки ОТРК – 4 единицы

Ранее в Генштабе сообщили, что враг продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.

"Особую проблему враг испытывает при комплектовании должностей водителей и механиков-водителей. Отбытие отобранного личного состава по пункту постоянной дислокации запланировано на вторую половину апреля этого года", — добавили в Генеральном штабе Украины.

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