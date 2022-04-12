Около 19,6 тысячи личного состава и 157 самолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Около 19,6 тысячи личного состава и 157 самолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Данные уточняются.

По состоянию на 12 апреля общие боевые потери сред.и личного состава оккупантов составили около 19,6 тысячи человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 19 600 человек

танков ‒ 732 ед.

боевых бронированных машин ‒ 1946 ед.

артиллерийских систем – 349 ед.

РСЗО — 111 ед.

сред.ства ПВО — 63 ед.

самолетов – 157 ед.

вертолетов – 140 ед.

автомобильной техники — 1406 ед.

корабли /катера — 7 ед.

цистерн с ГСМ – 76 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 124 ед.

специальная техника — 25 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 48-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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