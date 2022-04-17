Около 20,3 тысячи личного состава и 165 самолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Около 20,3 тысячи личного состава и 165 самолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Данные уточняются.

По состоянию на 17 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 20,3 тысячи человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 20300 человек ликвидировано

танков ‒ 773 ед.

боевых бронированных машин – 2002 ед.

артиллерийских систем – 376 ед.

РСЗО – 127 ед.

средства ПВО – 66 ед.

самолетов – 165 ед.

вертолетов – 146 ед.

автомобильной техники – 1471 ед.

корабли/катера — 8 ед.

цистерн с ГСМ – 76

БПЛА оперативно-тактического уровня – 148

специальная техника — 27

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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