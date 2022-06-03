Около 20 прилетов: российские оккупанты снова обстреляли одну из громад в Сумской области

Около 20 прилетов: российские оккупанты снова обстреляли одну из громад в Сумской области

Российские оккупанты 2 июня снова обстреляли одну из громад в Сумской области.

Минометный огонь враг вел с территории РФ.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"2 июня после 17 часов россияне со своей территории начали вести огонь из минометов по территории Миропольской громады, Сумский район. Около 20 прилетов", — отметил он.

Живицкий подчеркнул, что жертв и разрушений нет.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 100-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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