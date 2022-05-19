Около 25% территории Харьковской области оккупировано, но показатель уменьшается – Синегубов

Украинские военные вытесняют российских оккупантов в Харьковской области, но около 25% территории до сих пор оккупировано.

В настоящее время продолжаются активные боевые действия на севере, северо-восточном, а также на Изюмском направлениях Харьковщины. Вооруженные силы перешли в контрнаступление по Циркуновскому направлению и отразили этот населенный пункт.

Об этом в интервью "Фокусу" рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 20-25% территории Харьковской области сейчас находятся под оккупацией. Сначала было оккупировано 22 территориальных общества, сейчас уже меньше – этот показатель уменьшается практически ежедневно. Однако чем дальше мы двигаемся, тем труднее, потому что враг сейчас сосредоточил внимание на удержании позиций. То есть это не сценарий Киева, Сум или Чернигова, когда враг уже понял, что он это сражение проиграл и отошел, сменив тактику. Здесь он держится", — подчеркнул глава ОВА.

Руководитель региона отмечает, что на северо-восточном направлении Харьковщины ВСУ ведут активные боевые действия по освобождению населенных пунктов. В частности, это Старый Салтов – Волчанское направление.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины изрядно потрепали одно из подразделений российских оккупантов в Харьковской области: досталось воинам из поселка Печенга. Большинство из них погибли, а выжившие вынуждены были бежать в тыл.

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