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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Около 400 "добрых" дронов летят в сторону России и оккупированных территорий - мониторы.

В ночь на 19 августа Россию и временно оккупированные территории накрывает новая масштабная атака беспилотников. По данным мониторинговых ресурсов, в воздухе может находиться около 400 дронов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 19 августа в направлении России и временно оккупированных территорий движется масштабная волна беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые ресурсы. Информацию о около 400 БпЛА , следующих в направлении РФ и оккупированном Крыму, также распространили украинские Telegram-каналы.

На обнародованной карте видны многочисленные маршруты беспилотников над южными и западными регионами РФ, а также над временно оккупированными территориями Украины.

Вероятные целые атаки пока неизвестны. Официальной информации от украинского военного командования о запуске такого количества БПЛА на момент публикации нет.

Российские регионы этой ночью уже сообщают об угрозе беспилотников. Ситуация развивается.

Напомним, что украинские удары уже повлекли за собой серьезные перебои в работе российской нефтеперерабатывающей отраслей . В частности, в конце июля Тюменский НПЗ полностью приостановил работу после атаки беспилотников. Предприятие расположено более чем в 2000 км от украинской границы, а сбои на нем могли усилить дефицит горючего на внутреннем рынке РФ.

Ранее также сообщалось, что Россия начала импортировать бензин из Индии на фоне сокращения внутренней переработки нефти из-за украинских ударов по НПЗ. Москва перед этим прекратила экспорт горючего, чтобы обеспечить свой рынок.

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