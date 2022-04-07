Около 60 десантников из Пскова, которых привезли в Беларусь, отказались воевать в Украине

Около 60 десантников из Пскова, которых привезли в Беларусь, отказались воевать в Украине

После демарша военных вернули на место дислокации в Псков.

Около 60 десантников из Пскова отказались воевать в Украине. Сначала их привезли на территорию Беларуси, но после их демарша вернули на место дислокации в Псков.

Об этом сообщает белорусское издание "Наша Ніва".

Точная дата происшествия неизвестна, возможно, речь идет о второй половине марта.

"О количестве военнослужащих утверждать не могу, но после новости "ПГ" мне удалось "выйти" на водителя, который еще на прошлой неделе вывозил из Беларуси часть этих ребят в Псков. Знаю лично, поэтому информация проверена. Повторюсь — я считаю, что военнослужащие должны защищать свою родину прежде всего от нападения, а не участвовать в имперском ресентименте узкой группы лиц (а возможно даже одного человека) за пределами собственной страны", – написал автор Телеграмм-канала "Псковская губерния".

Напомним, Россия опрокидывает в Беларусь ракетные комплексы.

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