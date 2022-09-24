Около 700 азовцев остаются в плену, а Красный Крест советует родственникам лишь молиться – жена пленного

Ассоциация семей защитников Азовстали будет работать, пока последний азовец не вернется из плена.

Еще около 700 азовцев остаются в плену, а Красный Крест семьям пленных советует лишь молиться.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказала Лилия Ступина, жена азовца, находящегося в плену.

Женщина отметила, что Ассоциация семей защитников "Азовстали" будет работать до тех пор, пока последний азовец не вернется из плена.

"Мы ждем возвращения наших родных. Насколько известно, еще около 700 азовцев находятся в плену, поэтому наша борьба продолжается. Ассоциация семей защитников "Азовстали" будет работать до тех пор, пока последний азовец не вернется из плена", — подчеркнула супруга пленного азовца.

Лилия Ступина объяснила, что деятельность ассоциации направлена и на проведение акций и информативных мероприятий, и на работу со всеми возможными СМИ, также письмами обращаются к мировым лидерам и представителям международных организаций, но уже известна неэффективность подобных организаций.

"У нас была возможность пообщаться с некоторыми ребятами, которые вернулись из плена, и они подтверждают бездействие Красного Креста. Но я более чем уверена, что Красный Крест может влиять на данный процесс и поддерживает связи с Россией, так как многие видели, как Питер Маурер, президент Международного комитета Красного Креста, обнимался на фото с Лавровым, а почему Красный Крест ничего не делает, то это уже другой вопрос. Единственный вариант, который у нас есть, только давить на эту международную организацию. Но представители Красного Креста не хотят выходить с нами связь, не хотят с нами общаться, а семьям пленных, которые звонят в организацию, советуют молиться", — прокомментировала Ступина.

Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина освободила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

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