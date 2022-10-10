Около 90% Львова – без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют – городской совет

В результате ракетных ударов почти весь Львов остался без электроэнергии. Читайте последние новости Львова на ТСН.ua.

В результате утреннего ракетного удара россиян по Львову, повредившего объекты критической инфраструктуры, около 90% города – без электроснабжения.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

В городе увеличили количество автобусов на маршрутах.

"Более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регуляторы", — говорится в сообщении.

Кроме того, в городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное питание подается холодная вода.

"Также трудности с сотовой связью. На контакте с мобильными операторами", — добавили в горсовете.

Напомним, во Львове в результате взрыва временно приостановлена работа городских ТЭЦ.

Ракетная атака России по Украине

В понедельник, 10 октября, Россия атаковала Киев и другие крупные города Украины ракетами. Местные власти сообщили об обстрелах в Харькове, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

Мировые лидеры осудили и подвергли критике Москву. В то же время сам Путин, комментируя утренние удары по ряду городов Украины, признал, что ракетные удары наносили "высокоточное оружие по объектам инфраструктуры".

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